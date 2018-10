Tiefe Beteiligung an rumänischer Abstimmung zum Verbot der Homo-Ehe



Tiefe Beteiligung an rumänischer Abstimmung zum Verbot der Homo-Ehe

Bei der zweitägigen Abstimmung über eine Verschärfung des Verbots der Homo-Ehe in Rumänien zeichnete sich eine äusserst schwache Stimmbeteiligung ab. Bis Sonntagmittag hatten erst 11.67 Prozent der mehr als 18 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben.

Dies teilte das zentrale Wahlbüro in Bukarest mit. Für die Gültigkeit der Volksbefragung ist eine Beteiligung von 30 Prozent notwendig. Die Stimmlokale schliessen am Sonntag um 20 Uhr. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag erwartet.

Die Rumänen waren aufgerufen, darüber abzustimmen, ob das bereits bestehende Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Verfassung verankert wird. Derzeit definiert Rumäniens Verfassung die Ehe geschlechtsneutral als Bund zwischen «Ehegatten». Die Initiatoren der Volksbefragung wollen erreichen, dass der Begriff «Ehegatten» im Grundgesetz durch «Mann und Frau» ersetzt wird.

Die religiös motivierte Bewegung «Koalition für die Familie» hatte für die Verfassungsänderung fast drei Millionen Unterschriften gesammelt. Sie hat Anhänger in allen politischen Lagern. Kritiker warfen der Regierung vor, mit diesem Referendum vom Streit um geplante Strafrechtsänderungen ablenken zu wollen, die korruptionsverdächtigen Politikern zugutekommen würden. (sda/dpa)

