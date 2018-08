Polizei bestätigt Absturz der «Tante Ju» - Infos am Nachmittag



Polizei bestätigt Absturz der «Tante Ju» - Infos am Nachmittag

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Sonntagmorgen per Twitter bestätigt, dass es sich bei der Unglücksmaschine am Piz Segnas um die JU52 HB-HOT der JU-AIR handelt. Zum Absturz der sogenannten «Tante Ju» wollen die Behörden am Nachmittag informieren. (sda)

