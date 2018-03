Mindestens zwei Tote bei der Explosion einer Autobombe in Kabul



Mindestens zwei Tote bei der Explosion einer Autobombe in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Samstag ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug in die Luft gesprengt. Mindestens zwei Zivilisten seien getötet worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums.

Demnach wurden mehrere weitere Menschen verletzt. Das Ziel des Anschlags war demnach zunächst unklar. (sda/afp)

