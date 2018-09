Einladung zum watson FIFA 19 Turnier



Bild: tonight.de

Einladung zum watson FIFA 19 Turnier

Am 27. September 2018 findet das 1. watson FIFA Turnier (2 vs 2) statt. Schnapp dir einen Kollegen und melde dich bis spätestens am 21. September für das Highlight des Jahres an. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Zu gewinnen gibt es tolle Preise.

Infos Wann & Wo

Donnerstag, 27. September 2018, ab 18:00 Uhr

watson office, Hardturmstrasse 235, 8005 Zürich



Modus: 2 vs 2

Konsole: Playstation 4



Du darfst natürlich auch als Zuschauer vorbeikommen und mit den restlichen Besuchern anstossen. Melde dich in diesem Fall bitte direkt bei sales@watson.ch an. Falls du keinen Mitspieler hast, kannst du das Feld „Name Spieler 2“ frei lassen und wir weisen dir vor Ort einen Partner zu.

Für Speis und Trank ist gesorgt.



Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch!

Willst du beim 1. watson FIFA Turnier dabei sein? Einfach das Formular ausfüllen und schon bist du dabei! Name Spieler 1 Name Spieler 2 Firma Teamname Teamauswahl E-Mail (Spieler 1) E-Mail (Spieler 2)

