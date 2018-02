Waldbrände und Steuerreform belasten Versicherer AIG



Waldbrände und Steuerreform belasten Versicherer AIG

Die schweren Waldbrände in Kalifornien und die Auswirkungen der US-Steuerreform haben den Versicherungsriesen AIG im vierten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust liege bei 6.7 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Ohne Sonderfaktoren sei ein Gewinn von 526 Millionen Dollar nach einem Verlust von 2.8 Milliarden Dollar im Vorjahr erwirtschaftet worden. Dies lag allerdings unter den Erwartungen von Analysten.

Weltweite Katastrophen, und hier insbesondere Schäden an Gebäuden durch die Waldbrände, verursachten Kosten in Höhe von 762 Millionen Dollar. Mit der gleichen Summe wie das Quartalsergebnis von 6.7 Milliarden Dollar schlug einmalig die Steuerreform negativ zu Buche, durch die unter anderem nun auch im Ausland liegende Vermögen erfasst werden. (sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!