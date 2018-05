Tote nach Explosionen in zweitgrösster Stadt Indonesiens

Holy shit: Ausgelaufene Schokolade blockiert polnische Autobahn

Ein Sattelzug ist am Mittwochmorgen auf einer polnischen Autobahn umgekippt und hat Tonnen von flüssiger Schokolade verschüttet, die sich zu einem riesigen, klebrigen Belag verfestigen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Der Privatsender TVN24 zeigte Bilder eines umgestürzten Lastwagens mitten in einem See von brauner Schokolade, die sechs Fahrspuren auf der Autobahn A2 überdeckte und den Verkehr in beide Richtungen blockierte.

Rettungsbeamte sagten, dass sich die flüssige Schokolade …