Scotland Yard: Tod von Cranberries-Sängerin «nicht verdächtig»

Die Polizei in London geht beim unerwarteten Tod der Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan nicht von einem Verbrechen aus.

Der Fall der 46-Jährigen, die am Montag in einem Hotel in der britischen Hauptstadt leblos aufgefunden wurde, werde als «nicht verdächtig» behandelt, teilte Scotland Yard am Dienstag mit.

Die Todesursache war indes weiter unklar. Der Leichnam sollte gerichtsmedizinisch untersucht werden. (sda/dpa/afp)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

