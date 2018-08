9 Gründe, warum du dich niemals mit einer Katze anlegen solltest



9 Gründe, warum du dich niemals mit einer Katze anlegen solltest

Lege dich niemals mit einer Katze an: Viele Menschen haben diese Warnung schon gehört, ignoriert und sind eines Besseren belehrt worden.

Solltest du es also in hundert Jahren eines Tages ebenfalls in Erwägung ziehen, eine Katze herauszufordern – hier sind 9 Gründe, warum du es lieber nicht tun solltest.

Obwohl der Kratzer einer Katze nicht besonders weh tut, fürchtet man ihn oftmals mehr als den Biss eines anderen Tieres. Und das muss schliesslich was heissen! Ein Beitrag geteilt von Colleen Jay (@colleen_and_cats) am 13. Nov 2017 um 11:49 Uhr

Und jeder, der schon mal gesehen hat, wie eine Katze ihr Territorium verteidigt, weiss: Gegen eine Fellnase kannst du nur verlieren! Ein Beitrag geteilt von Pavee Lee (@yellowstang02) am 13. Nov 2017 um 16:03 Uhr

Katzen wissen nur zu gut, wie man das Herz eines Menschen im Sturm erobert. Im Notfall überlistet sie dich einfach mit ihrem niedlichen Blick. Ein Beitrag geteilt von Siriporn Jiso🌸 (@apple2233) am 15. Nov 2017 um 6:28 Uhr

Und wenn das nicht funktioniert, überzeugt sie mit ihrem Blick einen anderen Menschen davon, dass sie dringend vor dir gerettet werden muss. Ein Beitrag geteilt von Betül (@betul.kitty) am 15. Nov 2017 um 6:16 Uhr

Weil es dumm wäre, sich mit jemandem anzulegen, der bereits mehrere brutale Kämpfe gegen den Vorhang und den Staubsauger überstanden hat. Ein Beitrag geteilt von Amber Cat 🐈🇬🇧 (@ambergascoigne) am 13. Sep 2017 um 6:20 Uhr

Für eine Katze ist es durchaus möglich einen Sturz aus dem dritten Stock vollkommen unbeschadet zu überstehen. Und für dich? Ein Beitrag geteilt von Ophélie Colombe (@ophelilieg) am 6. Nov 2017 um 12:57 Uhr

Katzen haben den ganzen Tag Zeit, um sich eine geeignete Strategie auszudenken. Du nicht. Ein Beitrag geteilt von Macaroon Sharda (@macaroon_thecat) am 6. Nov 2017 um 19:58 Uhr

Sollte es zu einem Wettrennen kommen, hast du gegen sie keine Chance. Ein Beitrag geteilt von Lilli 🐈 (@frechelilli) am 2. Nov 2017 um 14:16 Uhr

Und bei einem Starrwettbewerb gegen die Katze kannst du sowieso nur verlieren. Ein Beitrag geteilt von Marie H. (@crownrabbit) am 13. Nov 2017 um 15:48 Uhr

Weil es keinen Grund gibt, um sich mit diesem niedlichen Fellknäuel überhaupt anlegen zu wollen: Ein Beitrag geteilt von Cleo (@cleo.of.boston) am 15. Nov 2017 um 6:39 Uhr

