Lastwagen bei Brand in Ettingen BL komplett zerstört

In Ettingen BL ist am Freitag ein Lastwagen aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch entstand an dem mit Baumaterialien beladenen Fahrzeugen Totalschaden.

Verletzt wurde jedoch niemand, wie die Baselbieter Polizei am Samstag mitteilte. Zu brennen begonnen hatte der Camion auf der Hauptstrasse in Ettingen kurz vor 13.30 Uhr. Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus. (sda)

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

