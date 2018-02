Der Credit Suisse droht Sammelklage



Der Credit Suisse droht Sammelklage: Die Bank soll ihren Beratern Lohn vorenthalten haben

Der Credit Suisse droht Ärger durch eine mögliche Sammelklage ehemaliger Kundenberater in den USA. Der Bank wird vorgeworfen, den Beratern im Zuge der Schliessung ihres US-Vermögensverwaltungsgeschäfts bis zu 300 Millionen Dollar an Lohn vorenthalten zu haben.

Eingereicht wurde die Klage am Mittwoch vom früheren CS-Berater Christopher Laver beim US-Bezirksgericht in San Francisco. Die Schweizer Grossbank war aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA ausgestiegen und hatte im Zuge dessen im Herbst 2015 mit Wells Fargo vereinbart, dass Kundenberater zu der US-Bank wechseln können.

Nach Darstellung des Ex-Beraters Laver hat die Bank ihm und anderen Beratern, die nicht zu Wells Fargo gewechselt waren, Bezüge vorenthalten - mit dem Argument, sie hätten die Bank freiwillig verlassen. Tatsächlich habe Credit Suisse das Geschäft jedoch einfach aufgegeben.

Die CS wollte sich am Donnerstag zunächst nicht zu dem Fall äussern. Die Anwälte von Laver konnten zunächst nicht erreicht werden. (sda/reu)

Das könnte dich auch interessieren: «Mit dem Angriff auf die Kurden in Afrin will Erdogan die Türken hinter sich scharen» Ja, dieses Bild ist echt! Der verrückte Mars-Trip des Space-Tesla in fünf Punkten 🚀 Trumps Glückssträhne ist vorbei 21 Bilder, bei denen sich das Beste im Hintergrund abspielt 😅

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo