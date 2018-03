Mindestens sechs Tote bei Explosion in tschechischem Chemiewerk



Mindestens sechs Tote bei Explosion in tschechischem Chemiewerk

Bei einer Explosion in einem Chemiewerk der tschechischen Stadt Kralupy sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen seien verletzt.

Das Unternehmen Unipetrol bestätigte am Donnerstag, dass sich die Detonation in seinem Werk in Kralupy ereignet habe. Details nannte Unipetrol nicht.

Die Stadt Kralupy an der Moldau liegt etwa 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. (sda/reu)