Schütze in Florida erschiesst zwei Menschen und richtet sich selbst

Bei den tödlichen Schüssen bei einem Videospiel-Turnier in Jacksonville in Florida sind drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei auch der Schütze, sagte Sheriff Mike Williams am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz.

Bei dem Verdächtigen soll es sich demnach um einen 24-Jährigen aus Baltimore handeln. Er habe sich erschossen, sagte Williams. Das Motiv war zunächst unklar. Der Mann hatte am Sonntag das Feuer bei dem Wettbewerb eröffnet. Elf Menschen wurden dabei verletzt. (sda/dpa)

