10 gruslige Behandlungen aus der Medizingeschichte



Vom rettenden Orgasmus bis zur Lobotomie: 10 gruslige Therapien aus der Medizingeschichte

anna rothenfluh

Wir können alle heilfroh sein, leben wir im 21. Jahrhundert, wie folgende Gerätschaften und Therapieversuche aus der Medizingeschichte zeigen ...

Der Aderlass

Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert wandte man den Aderlass als Heilverfahren an:

Diese Blutabnahme beruhte auf dem System der Säftelehre: Krankheit wurde darin als Ungleichgewicht in der Vermischung der Säfte gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim angesehen. Deshalb entfernte man bei einem Kranken die fehlerhafte Säftemischung aus dem Körper.

Schädeldecke eingedrückt? Kein Problem ...

Ein Elevatorium – vom Lateinischen «Elevator»; «Heber» – ist ein chirurgisches Instrument, das dazu dient, eingedrückte Knochenteile oder Knochenhaut anzuheben. Im 16. und 17. Jahrhundert sah so ein Ding allerdings so aus:

bild: Philadelphia Museum of Art via streetsofsalem

Das Gerät bestand aus einem Gestell, das sich mit zwei oder drei Füssen auf dem Kopf abstützte, während die Gewindestange in den eingedrückten Knochenteil hineingeschraubt wurde. Eine Flügelschraube hob dann die beschädigte Stelle an. Das Ganze funktionierte also wie das moderne Korkenziehen.

Brustoperation

Eine Brustoperation im Jahr 1675 muss man sich dergestalt vorstellen:

Die erste Operation bei Brustkrebs soll Leonidas aus Alexandria durchgeführt haben – um 100 n. Chr. Um die Blutung zu stillen und die Tumorreste zu entfernen, nutzte er ein Brenneisen. Im Gegensatz dazu sind die Eingriffe im 17. Jahrhundert also fortschrittlich:

Jeder Chirurg hatte seine eigene Methode. So wurde zum Beispiel die Brust mit Nadeln und Faden gepfählt, um mit der Zugkraft eine zügige Amputation am Brustansatz zu ermöglichen. Oder die Haut wurde eingeschnitten und der Tumor von Hand entfernt. Solche Operationen wurden meist im Haus der Patientin durchgeführt und konnten sich Stunden hinziehen. Oftmals wurde die Wunde offen gelassen, um das Infektionsrisiko zu verringern.

Amputation

In einem Krieg des 18. und 19. Jahrhunderts verwundet zu werden, bedeutete einen grausamen Tod: Um dem Feind nicht in die Hände zu geraten, wurden die Kampfunfähigen oft von den eigenen Männern erhängt. Denn der Rettungsversuch beinhaltete meist die Amputation der verletzten Gliedmassen – mitten auf dem Schlachtfeld.

bild: via flashbak

Mit Hilfe eines Amputationsmessers wurde der Knochen durchgesägt. Dabei mussten die frisch angeschnittenen Weichteile mehrere Zentimeter hochgeschoben werden, um den Knochen freizulegen. Dafür benutzte man Muskelhaken. Die Grösse der Säge war dem abzunehmenden Glied angepasst: Für die Amputation eines Oberschenkels standen Instrumente mit Längen bis zu 60 Zentimeter zur Verfügung.

Der deutsche Arzt Lorenz Heister beschönigte in seinem einflussreichen Lehrbuch «Chirurgie» 1719 nichts:

«Die Wegnehmung grosser Glieder, als der Aermen und Beinen, sind unter allen die grausamste und erschrecklichste Operationen der Chirurgie.»

Der Vibrator

Im 19. Jahrhundert diagnostizierte man die Hysterie erst nur bei Frauen, weil man davon überzeugt war, dass die psychische Störung von der Gebärmutter ausging.

Die Patientinnen litten unter extremer Ichbezogenheit, Geltungssucht, sie schauspielerten ständig und brachten ihre Gefühlswelt in übersteigerter Form zum Ausdruck. Kurz: Man erklärte sie für verrückt. Heute ist der Begriff Hysterie veraltet; das Krankheitsbild wird zu den dissoziativen Störungen gezählt.

Eine der Heilmethoden bestand im 19. Jahrhundert darin, die hysterische Patientin zum Orgasmus zu bringen, um sie auf diese Weise zu beruhigen. Dies verschaffe ihnen 100-prozentig Erleichterung – bis zum nächsten hysterischen Anfall. Die Ärzte vollführten dies anfangs mit ihren eigenen Händen.

Doch sie begannen sich schnell zu beklagen. Diese Arbeit sei langwierig, bemühend, anstrengend und dauere manchmal über eine Stunde lang. Eine Appendektomie (Entfernung des Wurmfortsatzes am Blinddarm) sei schneller gemacht als eine hysterische Frau zum Orgasmus zu bringen. Weil diese Arbeit offenbar alles andere als spassig war, schickten die Ärzte gerne ihre Assistenten und Krankenschwestern ins Zimmer der zu beruhigenden Patientin.

Um den Prozess der Beruhigung zu beschleunigen und zu erleichtern, schaute man sich nach alternativen Methoden um: Eine davon war die Wassermassage:

1869 erfand der amerikanische Arzt George Taylor den ersten Vibrator der Neuzeit. Den «Manipulator». Ein Tisch, auf den sich die Patientin mit dem Gesicht nach unten legen musste, während ihr Geschlecht durch einen pedal- oder dampfbetriebenen Stab massiert wurde. Bereits nach zehn Minuten soll der Orgasmus eingesetzt und die Frauen beruhigt haben.

Lernen zu lachen

Budapest erlebte in den 30ern eine riesige Suizidwelle. Die Stadt fürchtete um seinen Ruf und seine Bürger und so wurde der «Club des Lächelns» ins Leben gerufen. Eine Schule, die den traurigen Ungaren das Lächeln lehren sollte.

Mit Klebeband, lächelnden Masken und Vorbildern wie Mona Lisa wurde versucht, den Gesichtern die Traurigkeit zu nehmen.

Budapest sollte von der Selbstmörder-Stadt zur Stadt des Lächelns werden.

Tote zum Leben erwecken

Der amerikanische Arzt Robert Cornish versuchte in den 30er-Jahren Tote wieder zum Leben erwecken. Es soll ihm bereits an einem Hund namens Lazarus gelungen sein – und nun wollte er sein Wunderwerk an den Menschen fortführen:

Die Universität wollte von seinen unorthodoxen Praktiken nichts wissen, also forschte Cornish zuhause weiter. Der verrückte Wissenschaftler band die Versuchsleichen auf seinem Kipptisch fest und versah ihre Beine mit elektrischen Heizkissen.

Dann injizierte er Adrenalin und Blutverdünner in die Venen der Toten. Purer Sauerstoff wurde den Lungen zugeführt, während der Kipptisch langsam schaukelte, um die Blutzirkulation in Gang zu halten.

Sein Heimlabor war auch mit einer Herz-Lungen-Maschine ausgestattet, die er mit Staubsaugerteilen und Heizungsrohren gebaut hatte.

Doch die Wiederbelebung von Menschen wollte ihm einfach nicht gelingen. Es läge an der Zeit, die seit dem Tode der Versuchspersonen und seiner Behandlung schon verstrichen sei – meinte er. Und fragte drei Staaten um Erlaubnis, sich an einem frisch hingerichteten Verbrecher zu versuchen.

Der Kindermörder Thomas McMonigle willigte ein. Die angefragten Staaten allerdings nicht – und Cornish verlegte sich auf «Zahnpuder mit Vitamin D und Fluoriden».

Die eiserne Lunge

1929 wird ein stählerner Koloss der Welt vorgestellt – und die Welt atmet auf. Der metallene Sarg bedeutet ein Hauch von Hoffnung auf ein Überleben in einer Zeit, in der Polio Tausende dahinraffte.

Bild: AP

Seit dem 19. Jahrhundert suchte die berüchtigte Kinderlähmung alle fünf bis sechs Jahre die Vereinigten Staaten und Europa heim.

Befiel der Polio-Virus die Atemmuskulatur, endete die Krankheit tödlich. Doch die von Philip Drinker entwickelte Eiserne Lunge atmete fortan für die Betroffenen.

Bild: Gamma-Keystone

Elektroschock-Therapie

Waren diese elektrisch ausgelösten Krampfanfälle Therapie oder folterähnliche Strafmassnahmen für unbequeme Patienten? Schizophrenie, Depressionen und Melancholien sollten damit weggeschockt werden.

Doch der Film «One Flew Over The Cuckoo’s Nest» (1975) hat das Bild der Elektroschocktherapie und der Lobotomie (siehe Punkt 10) nachhaltig negativ geprägt: Die Behandlungsmethoden scheinen einzig dazu benutzt worden zu sein, unbequeme Patienten ruhig zu stellen und zu disziplinieren.

Die Pfleger packen den aufmüpfigen McMurphy (Jack Nicholson), fixieren ihn am Bett und lassen Strom durch sein Gehirn fliessen. Er würgt, er spuckt, der ganze Körper krampft.

Die Elektrokrampf-Therapie wird heute noch angewandt. Allerdings unter Narkose und Vergabe von Muskel entspannenden Medikamenten. Der wenigstens 30 Sekunden dauernde Krampfanfall findet so nur noch im Gehirn, nicht mehr am ganzen Körper statt. Unbestritten ist die Behandlung noch immer nicht, aber die Befürworter sind davon überzeugt, dass sie vor allem bei bestimmten Formen von Depressionen helfen kann, wenn Medikamente und Psychotherapie an ihre Grenzen stossen.

Lobotomie

«Die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Phantasie zerschmettert, Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft.»

Es sind die Jahre, in denen Sigmund Freuds Psychoanalyse in den USA populär wird. Doch den schwer Psychotischen und den Schizophrenen bringen die Gespräche nichts. Viele Nervenärzte glauben an die rein organische Ursache von psychischen Krankheiten und greifen zu rabiaten Behandlungsmethoden: Elektroschocks, Eisbäder, ja sogar Malaria-Erreger werden Patienten gespritzt, um sie mit dem «heilenden Fieber» zu kurieren.

bild: George Washington University, Gelman Library via npr

Der zwölfjährige Howard Dully fällt nach dem vierten Elektroschock ins Koma. Walter Freeman greift zu seinem «Eispickel», einer Stahlnadel mit scharfer Klinge, die er nun seitlich am Augapfel des Jungen vorbei schiebt, immer weiter in den Kopf hinein. Die Knochenschicht durchtreibt er mit Hilfe seines Hämmerchens. Jetzt ist die Nadel da, wo sie sein soll. Im Stirnhirn. Auch die andere Augenhöhle wird durchstossen. Dann fasst der Neurologe beide Instrumente, beginnt sie hin und herzuschwenken, um die Nervenfasern in den Stirnlappen des Hirns zu zermahlen.

Jetzt wirft Howard seiner Stiefmutter «keine gruseligen Blicke mehr zu», schreibt Freeman stolz in die Patientenakte.

Im Jahr 1950 soll Freeman eine transorbitale Lobotomie in einem Motelzimmer durchgeführt haben, während Polizisten den sich sträubenden Patienten festhielten. Erst nach dem Tod einer Patientin bei der dritten Operation 1967 wurde ihm die Lizenz zur operativen Tätigkeit entzogen.

Er starb 1972, ohne etwas bereut zu haben.

Auch heute noch eine Tortur: Der Besuch beim Zahnarzt. Video: watson/Emily Engkent

Passend dazu: History Porn Teil XV – Geschichte in 27 Wahnsinns-Bildern

Und nun: Mehr Geschichte John F. Kennedy – sein Leben in 33 Bildern Drogendealer in der Weltpolitik – das Leben von Panamas Ex-Diktator Noriega Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte So haben dein Opa und deine Oma früher auf den Putz gehauen «Der Slogan nach dem Krieg war ‹Nie wieder›» Und heute? Eine Holocaust-Zeitzeugin erzählt Geschichte der Menschenversuche: Geköpfte unter Strom, Pestflöhe und Gasbrand Das Schicksal der «Liederlichen»: Graubünden arbeitet seine dunkle Vergangenheit auf Über die Sinnlosigkeit des menschlichen Treibens: Die Weltgeschichte in 20 Minuten «Erst grosses Gelächter, dann Schreie»: Seilzieh-Weltrekord in Lenzburg endet in Tragödie «So stirbt man also!» – 17 Berühmtheiten und ihre letzten Worte Regierungsrat und Gulag-Opfer: Was aus Lenins Schweizer Genossen wurde Die wilde Affäre von zwei Astrologen mit Hitler, der Schweiz und dem MI5 Die Schweiz im Untergrund: Tunnel, Bundesratsbunker und militärische Allmachtsphantasien Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan Vom rettenden Orgasmus bis zur Lobotomie: 10 gruslige Therapien aus der Medizingeschichte Gebär du mal 16 Kinder wie Maria Theresia und verteidige gleichzeitig dein Reich Der gescheiterte Weltrevolutionär: Wie ein Schweizer 1917 über ein Telegramm stolperte 1980, Zürich brennt, die Bullen schiessen – Klaus R. schiesst mit der Kamera zurück Das älteste Rezept der Welt ist für … BIER! #priorities Von geliebten Männern weggesperrt: Das traurige Schicksal von Johanna der Wahnsinnigen Einst streng geheim, jetzt auf Youtube – die Videos der US-Atomtests Российская империя: So schön (und farbig) war Russland, als der letzte Zar abdankte Syphilis, Gladiatoren oder die Hölle – In welches Jahrhundert gehörst du wirklich? Vivi Kola und das Frauenstimmrecht: Wie ein Kind der 70er «Die göttliche Ordnung» erlebt Arschtrompeten im Gebetsbuch und andere Obszönitäten aus dem Mittelalter Kaiserin Theodora von Byzanz: Die Frau, die ihre Vagina mitten im Gesicht trug «Neger fallen über weisse Frauen her»: Parallelen zur Fake-News-Epidemie von 1942 Bier per Spitfire: So versorgten die Alliierten die Truppe mit kühlem Blonden So schön war Peking, bevor die Kommunisten es mit Hochhäusern zupflasterten 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv – muss man sehen, um es zu glauben Von Kaiser Wilhelm bis zum Atomzeitalter: Karikaturen des Zürchers «Bosco» Die Italiener in der Schweiz – eine Geschichte in 5 Akten Eispickel, Regenschirm und Polonium: 10 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Sie nannten es das «Paris des Nahen Ostens»: So cool war Beirut vor dem Bürgerkrieg Mata Hari – der Mythos der angeblichen Meisterspionin bröckelt 70er-Jahre Verkehrssendung: «Achtung, Frau am Steuer!» Faszinierende Bilder aus dem alten Jugoslawien (vor Hitler, Tito und Milošević) Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Gib Schweizern eine Kamera, Afrika, den Himalaya ... Krasse Reisefilme aus den 1930ern Die keltische Kriegerkönigin Boudica, die tausende Römer niedermetzelte Der Kampf ums Schweizer Frauenstimmrecht: Als Film göttlich absurd und höllisch traurig Treffen der Schreibtischmörder: Sie planten vor 75 Jahren den Holocaust Die 100 bedeutendsten Menschen aller Zeiten – auf Platz 80 tummelt sich ein Schweizer Frauen, die Geschichte schrieben, Teil I: Die ägyptische Traumfrau Kleopatra Das Rätsel um den letzten grossen Nazi-Verbrecher ist geklärt «Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin Busen-Pillen und Alpenbitter – Schweizer Werbung im Zweiten Weltkrieg Alte Fotos zeigen die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs Jul-Tanne statt Christbaum: So versuchten die Nazis, Weihnachten umzudeuten Mitten im 1. Weltkrieg kicken deutsche und britische Soldaten an der Front Wie aus einer römischen Orgie der Geburtstag von Jesus wurde Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt «Früher Brüste, jetzt Hassparolen»: Dieser Mann hat die American Nazi Party gegründet Der morbide Charme von verlassenen Bunkern Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? DNA-Analyse: Mücken brachten Rom ins Wanken Pearl Harbor: Vor 75 Jahren stürzten sich 400 japanische Flugzeuge auf die US-Flotte History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Big Money im Weissen Haus: Die Rangliste der reichsten US-Präsidenten Donald wie Ronald? Auch 1980 gewann ein «Hirnloser» – und die Welt ging nicht unter «Hässlich, grossmäulig, kurzhaarig»: Amerika träumt seit über 100 Jahren von Hillary Freispruch für «Patient Null»: Wie Aids die USA wirklich eroberte Wie ein junger Fotograf 1973 auf Tuchfühlung mit Muhammad Ali ging In London versteigern sie den Nazi-«Reichsbank-Schatz» History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Globalisierung anno dazumal: Archäologen finden in Japan römische Münzen «Innerlich kochte ich» – der GI, der beim Prozess die Ausreden der Nazis übersetzen musste «Ich bin keine Jüdin» – eine Überlebende des Massakers von Babi Jar erzählt Britischer Journalist soff wie Churchill – und das kam dabei heraus Weltkriegs-Flüchtling in der Schweiz: «Wir mussten uns komplett ausziehen» Aus der Geschichte lernen? Läuft ... Warum Duterte Obama «Hurensohn» nennt Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Der Fluch des Ötzi – wie die Mumie das Leben ihrer Finder veränderte History Porn Teil IX: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Weil Wikinger dir beim Flirten helfen: 11 Fakten über die bärtigen Seefahrer Wieder hat es Haiti getroffen – seit einem Pakt mit dem Teufel soll das Land verflucht sein Belagert, ausgehungert, zerstört: Diesen 7 Städten erging es wie heute Aleppo Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Der Rebell und Selbstbezwinger: Ein Nachruf auf Götz George «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Diese 13 Fehler veränderten den Lauf der Weltgeschichte Atemberaubend schön: 45 Bilder von Swissair-Stewardessen Pendeln damals und heute: «Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend zu sehen bekommt» Vor 75 Jahren überfielen die Nazis die Sowjetunion: «Stark aufgeräumt, ohne Gnade» Der letzte Schweizer Ölsoldat ist gestorben: Die Suva zahlte ihnen 46 Millionen Schmerzensgeld Die Schweiz, das kleine Russland: So gross könnte die Eidgenossenschaft wirklich sein Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition Als die Schweizer Armee einen brünstigen Elefanten mit der Kanone erschoss Cox, Bhutto, Rabin & Co.: 11 politische Morde und ihre Folgen So sahen die Schweizer «Hooligans» im letzten Jahrhundert aus Liebe Frau Flückiger: In den Alpen gab es schon Muslime, als noch keine Eidgenossen existierten Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Wie ein Schweizer mit einer Kampfhunde-Armee die Japaner im 2. Weltkrieg bezwingen wollte Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» 100 Jahre Armenier-Genozid: Der erste organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts Seit 54 Jahren brennt es in Centralia: Wie ein Bergbaustädtchen zur Geisterstadt wurde Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Das Réduit und der Streit, ob die beste Festung der Welt die Nazis abgewehrt hat oder nicht Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte Als hätte H.R. Giger es entworfen: Bilder aus dem Innenleben eines deutschen U-Boots von 1918 So spektakulär war Brückenbau in der Schweiz früher Traurig-schöne Bilder aus Somalia, als wir dort noch Badeferien machten und clubben gingen History Porn Teil III: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Mit dem Gondeli über den See – als in Zürich aus Visionen noch Realität wurde Doch nicht durch die Schweiz: 2000-jähriger Kot verrät endlich Hannibals Alpenroute So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging Kalaschnikow trifft auf Kajal: 8 Milizen, in denen Frauen kämpfen Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Darum bleibt Kurdistan ein Traum Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut So schön war der Irak einmal: Diese Bilder stimmen irgendwie traurig Obama und kein Happy End: Amerikas Schwarze stehen dort, wo sie immer schon standen Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Früher in Stein gemeisselt, heute im Internet zuhause: Die 6 ältesten Listicles der Menschheit 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten So stellten sich die Menschen vor 100 Jahren unsere Zeit vor Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Die Schweiz und ihre Ausländer: Als die «Tschinggen» auf dem Pausenplatz verprügelt wurden Zweite Röhre am Gotthard? Wie fantasielos! Diese 9 Megaprojekte sind wirklich visionär Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.