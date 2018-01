Trump erwägt Staatsbürgerschaft für 1,8 Millionen junge Migranten



Trump erwägt Staatsbürgerschaft für 1,8 Millionen junge Migranten

US-Präsident Donald Trump bietet Einbürgerungsplan für «Dreamer» an: Er will 1.8 Millionen ohne Papiere in den USA lebenden jungen Migranten den Weg zur Staatsbürgerschaft zu ebnen. Dies erklärten hochrangige Mitarbeiter des Weissen Hauses der Nachrichtenagentur AP.

Die Insider nannten demnach erste Details eines Rahmenwerks zur Einwanderung, das ihrer Ansicht nach den US-Senat als Kompromiss passieren könnte. Im Gegenzug für die Staatsbürgerschaft der Zuwanderer im Studentenalter würde der Familiennachzug von Einwanderern extrem zurückgefahren.

Trumps Plan sieht demnach vor, den Nachzug auf Ehepartner und minderjährige Kinder zu begrenzen. Zudem sind offenbar 25 Milliarden Dollar für die Grenzmauer zu Mexiko vorgesehen - sowie eine nicht näher erläuterte Milliardensumme für den weiteren Ausbau des Grenzschutzes. (sda/ap/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.