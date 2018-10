Berner Gemeinderätin Wyss hat nach acht Jahren genug



Berner Gemeinderätin Wyss hat nach acht Jahren genug

Die Berner SP-Gemeindererätin Ursula Wyss wird 2020 nicht mehr zu den Wahlen für die Berner Stadtregierung antreten. Das hat ihre Partei am Mittwochmorgen bekanntgegeben.

Wyss begründete ihren Rücktritt in einem am gleichen Tag in der «Berner Zeitung» erschienenen Interview mit der Aussage, acht Jahre in einem Exekutivamt seien genug. Wenn man länger bleibe, laufe man Gefahr, das eigene Erbe zu verwalten. Sie habe auch keine Lust mehr auf einen weiteren Wahlkampf. Was sie ab 2021 mache, sei offen.

Die ehemalige Nationalrätin und langjährige Chefin der SP-Bundeshausfraktion war 2012 mit dem besten Resultat aller Kandidierenden in die Berner Stadtregierung gewählt worden. Bei den letzten Wahlen von 2016 wurde sie zwar problemlos im Amt bestätigt. Sie unterlag aber in der Stadtpräsidiumswahl dem heutigen Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste) klar.

Dennoch kommt ihre Rücktrittsankündigung eher überraschend, denn Wyss hat in letzter Zeit Erfolge gefeiert im Bestreben, den öffentlichen Verkehr zu fördern, den öffentlichen Raum aufzuwerten und die Stadt lebendiger zu machen.

Wyss befand sich anlässlich der Gemeindewahlen von 2016 in einer schwierigen Situation, weil die SP klar die stärkste Partei ist in Bern und Wyss vom ehemaligen Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät (SP) schon als seine Nachfolgerin bezeichnet worden war. Bei den Wahlen für die Stadtregierung machten aber von Graffenried und Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis das bessere Resultat als Wyss.

Wyss musste sich deshalb entscheiden, ob sie einige Wochen nach dieser Wahl zur Stichwahl fürs Stadtpräsidium antreten wollte oder nicht und tat dies. Das gefiel nicht allen.

Wyss ist Vorsteherin der Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün. Die 1973 geborene Wyss sass von 1999 bis 2013 im Nationalrat und leitete sechs Jahre lang die SP-Bundeshausfraktion.

SP will wieder eine Frau

Die SP der Stadt Bern wird mit Blick auf die nächsten Stadtberner Wahlen einen Findungsausschuss einsetzen. Sie will Wyss mit einer Frau ersetzen, wie aus ihrer Mitteilung hervorgeht. SP-Copräsidentin Edith Siegenthaler sagte auf Anfrage, das zweite SP-Mitglied in der Berner Stadtregierung, Finanzdirektor Michael Aebersold, trete erneut an.

Der Berner Gemeinderat besteht aus fünf Personen. Nebst Ursula Wyss, sind dies Franziska Teuscher, Alec von Graffenried, Michael Aebersold und Reto Nause von der CVP. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!