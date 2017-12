Zwölf Menschen sterben bei Brand in New Yorker Wohnhaus



Beim Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies gab Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag bekannt. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind.

Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, berichtete die «New York Times». Nach Angaben der Feuerwehr waren bei dem Einsatz im Stadtteil Bronx über 160 Feuerwehrleute im Einsatz.

Einem Bericht der «New York Daily News» zufolge brach das Feuer am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten Stock aus und verbreitete sich von dort aus rasch. Die Feuerwehrleute kämpften bei Temperaturen um minus zehn Grad Celsius gegen die Flammen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. (sda/dpa/ap)

