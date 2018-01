Mehr Starts und Landungen am Flughafen Zürich



Mehr Starts und Landungen am Flughafen Zürich

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos erwartet der Flughafen Zürich mehr Starts und Landungen. Die Zuschauerterrasse ist wegen des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump am 25. Januar am Vormittag und am 26. Januar am Nachmittag geschlossen.

Der Flughafen Zürich erwarte zusätzliche Flugbewegungen im Umfang der letzten Jahre, einschliesslich zahlreicher Helikopterflüge, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Spitzenwert während des WEF übertrifft gemäss Mitteilung den über das Gesamtjahr gerechneten täglichen Durchschnittswert um rund 130 Flugbewegungen.

Je nach Grösse der Maschinen stehen insgesamt 62 Standplätze für die WEF-Flugzeuge zur Verfügung. Diese sind bereits für angemeldete Delegationen reserviert. Weitere WEF-Besucher erhalten für ihre Maschinen maximal drei Stunden Zeit für das Ein- und Ausladen. Nachher müssen sie den Flughafen Zürich wieder verlassen.

Der Flugplatz Dübendorf wird von rund 36 Flugzeugen angeflogen. Auch in diesem Jahr sind hier Direktabfertigungen möglich. Das diesjährige WEF findet vom 23. bis 26. Januar in Davos statt. Der Flughafen Zürich rechnet aber bereits mit zusätzlichen Flugbewegungen am Montag, 22. Januar. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!