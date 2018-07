10,5 Jahre Freiheitsstrafe für thailändische Menschenhändlerin



10,5 Jahre Freiheitsstrafe für thailändische Menschenhändlerin

Wegen Menschenhandels in 75 Fällen ist eine 58-jährige Thailänderin am Mittwoch in Biel zu einer Freiheitsstrafe von 10.5 Jahren verurteilt worden. Sie ist auch der Förderung der Prostitution und weiterer Delikte schuldig gesprochen worden. (sda)

