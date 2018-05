Hannes Germann schiesst Parlamentsfussballteam zum EM-Titel



Die Schweizer Parlamentarier sind auf dem Fussballplatz eine Macht. Sie haben am Samstag im österreichischen St. Veit an der Glan den Europameistertitel gewonnen. Im Finale schlugen sie die finnischen Abgeordneten.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Schweizer Politikerteam auf dem grünen Rasen eine gute Falle macht. Der Titel an einer Euro ist für den FC Nationalrat - in dem auch die kleine Kammer vertreten ist - aber trotzdem ein Höhepunkt.

Die Schweizer Parlamentarier-Equipe ging bereits in der ersten Spielminute durch SVP-Ständerat Hannes Germann in Führung, wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu lesen war. Nach einer halben Stunde konnte der Schaffhauser bereits einen Hattrick verbuchen. Bei allen drei Toren gab GLP-Präsident Jürg Grossen (BE) die Vorlage.

Bei diesem Resultat blieb es bis zum Schluss. (sda)

