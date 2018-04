International

Nordkorea

CIA-Chef Mike Pompeo hat in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un getroffen



3 Fragen zum geheimen Treffen zwischen CIA-Chef Pompeo und Kim Jong Un in Nordkorea

Noch bevor er im Amt als Aussenminister bestätigt ist, unternimmt der amtierende CIA-Chef Mike Pompeo wichtige Auslandreisen für Donald Trump. Die wichtigsten Fragen zu seinem Besuch in Nordkorea.

Was ist passiert?

CIA-Direktor Mike Pompeo hat nach Berichten von US-Medien über das Osterwochenende in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un getroffen.

Bild: AP/AP

Pompeo sei dort als Botschafter von US-Präsident Donald Trump gewesen. Dies, um das kommende Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un zu besprechen, schrieb die «Washington Post» am Dienstag (Ortszeit).

Die Zeitung stützt sich bei ihrer Aussage auf zwei unabhängige Quellen, die über Pompeos Nordkorea-Besuch Bescheid wissen.

Hat Trump den Besuch bestätigt?

Nicht direkt. Jedoch hatte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in seinem Domizil in Mar-a-Lago (Florida) gesagt, die USA hätten auf «höchster Ebene» mit Nordkorea gesprochen. Es war zunächst nicht klar, wer damit gemeint war.

Die Nachricht, dass es sich um Mike Pompeo handelt, der in Nordkorea war, wollte die US-Regierung vorerst nicht kommentieren. Man nehme zur Reisetätigkeit des amtierenden CIA-Direktors keine Stellung, hiess es.

Pompeo ist von Präsident Donald Trump als US-Aussenminister nominiert, aber noch nicht vom Senat bestätigt worden. Er soll auf den gefeuerten Rex Tillerson folgen.

«Treffen auf höchster Ebene» Video: YouTube/NBC News

Wann wird Trump nach Nordkorea reisen?

Trump sagte am Dienstag einTreffen mit Machthaber Kim Jong Un sei im frühen Juni geplant.

Es ist seitens der USA das höchstrangige Treffen mit Nordkorea, seit die damalige Aussenministerin Madeleine Albright im Jahr 2000 den damaligen Machthaber Kim Jong Il getroffen hatte. Im Jahr 2014 war der nationale Geheimdienstdirektor James Clapper in Nordkorea gewesen, es ging um die Freilassung amerikanischer Gefangener. (sar/sda/dpa)

Anlass für den Besuch in Nordkorea sind auch Kim Jong Uns Raketentests: Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: In diesen 7 Momenten stand die Welt vor dem Dritten Weltkrieg Soziopath, Hochstapler, Egomane: Netflix-Doku zeigt den wahren Donald Trump Wer beisst in den sauren Apfel? So stark brennt der Baum bei den 5 Abstiegskandidaten Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge! 6 perfide Stilmittel, mit denen das Sprach-Genie Kollegah sich gerade wehrt Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo