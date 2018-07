17 Dinge die Frauen halt eben haben und tun



Illusionen ade: 17 Dinge, die Frauen nie zugeben würden – aber eben doch (auch) tun



Frauen kacken Regenbogen und furzen (wenn überhaupt!) nur Chanel Nr. 5? Ähm, leider nein.

Zuhause vor dem Spiegel mit den eigenen Brüsten spielen

Und sich ein biiiiiisschen an sich selber aufgeilen.

Underboobschweiss

Ist schnell mit einem Nastüechli oder dem T-Shirt-Saum entfernt. Oder halt nicht. Batik-Mode, kännsch?



Pobackenschweiss

WC-Papier-Orgie!

Trockenshampoo? Du meinst wohl Shampoo-Shampoo!

Dasselbe. Equal. Same effect. No shame here.

Fremden Männern (oder Frauen!) im Tram auf den Schritt / die Brüste starren

Und sich so Gedanken machen halt ...

... oder einfach den Manspread verurteilen – je nachdem halt.



Intensives Tiefen-Stalking

Sherlock wer?

Und dann diese leicht unangenehme Situation

Wissen ist Macht!



Nagellack schichten, statt ihn zu entfernen

Merkt keiner.



Oder einfach wegknabbern / kratzen (und auf dem Boden verteilen)

Mit dem Ohrring oder den langen Nägeln in den Zähnen grübeln

Wer hat denn ernsthaft schon immer Zahnseide dabei?!



Eingewachsene Haare rauspulen

Best.feeling.EVER.

Den BH nach dem Prinzip Geruchskontrolle wechseln

... und selbst wenn diese versagt, gibt es ja immer noch Parfum, Deo und ein gesundes Selbstbewusstsein.



Zehenhaare rasieren / zupfen / bewundern / züchten



Jap, die haben auch Frauen.

Den Urin betrachten und je nach Farbe stolz sein, wenn Frau genug Wasser getrunken hat

Notfallbinden und Tampons aus WC-Papier basteln

Improvisations-Performancekunst! Ausserdem sind Damen-Hygieneartikel eh viel zu teuer!!! (Nieder mit der Luxus-Besteuerung!)



Dieses unglaublich befriedigende Gefühl, wenn Frau die Menstruations-Tasse entleert

LET IT FLOOOOOOOOOOWWWWWWW Video: YouTube/Karin Chandler

Und zu guter Letzt natürlich: Der «unauffällige» Achselgeruchstest

(nwi)

