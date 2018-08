Blitz schlägt bei der Nationalbank in Bern ein



Blitz schlägt bei der Nationalbank in Bern ein

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Blitz in einen Kran auf dem Hauptgebäude der Schweizerischen Nationalbank in Bern eingeschlagen. Personen kamen keine zu Schaden. Der Blitzeinschlag könnte jedoch Auswirkungen auf die Bautechnik der Nationalbank haben.

«Welche Auswirkungen der Blitzeinschlag auf die Bautechnik hatte, muss nun genau analysiert werden», sagte Silvia Oppliger von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA. Allfällige Schäden sind noch keine bekannt.

Das Hauptgebäude der SNB am Bundesplatz befindet sich zurzeit im Umbau. Angefangen haben die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Februar 2015. Die betroffenen Mitarbeiter wurden in eine temporär gemietete Geschäftsliegenschaft in Bern umquartiert. Ende Jahr soll das Gebäude bezugsbereit sein. (sda)

