Börsenboom treibt Geldvermögen rund um den Globus



Börsenboom treibt Geldvermögen rund um den Globus

Dank boomender Börsen sind die Reichen weltweit noch reicher geworden. Um 7.7 Prozent auf rund 168.3 Billionen Euro kletterte 2017 das Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte nach Berechnungen des Versicherungskonzerns Allianz. Die Schweiz hat erneut die Nase vorn.

2016 hatten sich die Vermögen auf Basis vergleichbarer Wechselkurse auf gut 156 Billionen Euro summiert. Seit 2008 ging es stetig nach oben. Die jährliche Auswertung berücksichtigt Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds, nicht jedoch Immobilien. Netto, also abzüglich von Schulden, lagen die Geldvermögen in den 53 untersuchten Staaten Ende 2017 bei insgesamt 128.5 Billionen Euro, wie die Allianz am Mittwoch mitteilte.

«Nahezu perfektes Jahr für Anleger»

«Trotz zunehmender politischer Spannungen war 2017 ein nahezu perfektes Jahr für die Anleger», bilanzieren die Studienautoren um Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise. Haupttreiber sei ein «synchroner Aufschwung rund um den Globus» gewesen.

Bei der Vorstellung des «Global Wealth Reports 2018» in Frankfurt warnte Heise jedoch vor schwierigen Zeiten bei der Wertpapieranlage: «Die Zeichen stehen auf Sturm: Höhere Zinsen, Handelskonflikte und eine zunehmend populistische Politik verursachen Spannungen und Turbulenzen.»

Die höchsten Brutto-Geldvermögen pro Kopf hatten nach Allianz-Berechnungen Ende 2017 erneut die Schweizer mit 261'100 Euro, vor US-Amerikanern (208'500 Euro) und Dänen (154'560 Euro). Nach Abzug der Schulden liegen ebenfalls die Schweizer vorn mit 173'990 Euro netto, vor US-Amerikanern (168'640 Euro) und Schweden (98'380 Euro).

Deutschland bleibt in der Rangliste der Länder mit den reichsten Privathaushalten im Mittelfeld: Beim Brutto-Geldvermögen pro Kopf belegt Europas grösste Volkswirtschaft den 20. Platz (73'630 Euro), beim Netto-Geldvermögen ist es Platz 18 (52'390 Euro). (sda/awp/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.