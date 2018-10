Feuerwehr bekämpft Waldbrand bei Savièse VS die ganze Nacht weiter



Feuerwehr bekämpft Waldbrand bei Savièse VS die ganze Nacht weiter

In einem Waldstück oberhalb von Savièse im Unterwallis ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Am Abend konnten die Einsatzkräfte die Flammen eindämmen, jedoch noch nicht löschen. Rund fünfzig Feuerwehrleute sind auch in der Nacht auf Samstag im Einsatz.

Laut der Kantonspolizei Wallis könnte das Feuer wegen Windböen wieder aufflammen. Deshalb werde es für die Feuerwehrleute eine lange Nacht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Brand werde sowohl von der Luft wie auch vom Boden aus bekämpft.

Gemäss ersten Erkenntnissen ist ein rund 5000 Quadratmeter grosses Waldstück abgebrannt, eine Fläche von etwa drei Viertel eines Fussballfeldes. Beruhigen dürften die Einsatzkräfte die Wetterprognosen. Wie in der ganzen Schweiz soll es in der Nacht auch im Wallis anfangen zu regnen. (sda)

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren