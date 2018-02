Britische Schauspielerin Emma Chambers gestorben



Die britische Schauspielerin Emma Chambers ist tot. Sie starb im Alter von 53 Jahren eines natürlichen Todes, wie ihr Agent am Wochenende mitteilte.

Chambers wurde vor allem mit ihrem Auftritt in dem Liebes-Drama Notting Hill aus dem Jahr 1999 bekannt. Sie spielte Honey, die Schwester von Hauptdarsteller Hugh Grant. Der 57-Jährige würdigte Chambers per Kurznachrichtendienst Twitter als «lustige und warme Person und natürlich brillante Schauspielerin».

Dem britischen Publikum bleibt sie vor allem in Erinnerung für ihre Rolle der trotteligen aber liebenswerten Kirchendienerin Alice Tinker in der BBC-Serie «The Vicar of Dibley».

«Sie brachte viele zum Lachen und spendete Freude und wird schmerzlich vermisst werden», hiess es in dem Statement ihres Agenten. (sda/dpa)