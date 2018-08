«Queen of Soul» Aretha Franklin ist tot



Die Soulsängerin Aretha Franklin («Respect», «Think») ist tot. Die «Queen of Soul» starb am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie ihre Medienvertreterin Gwendolyn Quinn der Nachrichtenagentur AP mitteilte.

In einer Erklärung fügte die Familie von Franklin hinzu: «In einem der dunkelsten Momente unseres Lebens sind wir nicht in der Lage, die richtigen Worte zu finden, um den Schmerz in unserem Herzen auszudrücken. Wir haben die Matriarchin und den Fels unserer Familie verloren.»

In diesem Jahr sagte Franklin eine Reihe von Konzerten ab, nachdem sie ihr Arzt aufgefordert hatte, sich auszuruhen. Im vergangenen Jahr hatte sie über Ruhestandspläne gesprochen. (sda/ap)

