Feuerwehr rettet drei Kühe aus Jauchegrube in Oberbottigen BE



Feuerwehr rettet drei Kühe aus Jauchegrube in Oberbottigen BE

Die Berufsfeuerwehr Bern hat am Mittwochnachmittag auf einem Bauernhof in Oberbottigen BE drei Kühe aus einer Jauchegrube befreit. Die Tiere sind wohlauf.

Die Kühe waren kurz vor 15 Uhr in die Jauchegrube gefallen, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern am Mittwochabend mitteilte.

Ausgerüstet mit Schutzanzug und Atemschutz seien zwei Feuerwehrmänner in die Grube gestiegen. Der Landwirt pumpte einen Teil der Jauche in ein Auffangbecken ab, um den Rettungskräften die Arbeit zu erleichtern. Diese konnten mithilfe eines Hydraulikkrans sowie eines Tierhebenetzes eine Kuh nach der andern «schonend» retten. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.