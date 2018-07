Novartis steigert Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal



Novartis steigert Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

Der Pharmakonzern Novartis hat den Umsatz im zweiten Quartal 2018 um 7 Prozent auf 13.2 Milliarden Franken gesteigert. schreibt.

Der Gewinn vervielfachte sich dank einem ausserordentlichen Erfolg aus dem Verkauf des Joint Ventures mit nichtrezeptpflichtigen Medikamenten an GSK auf 7.8 Milliarden, wie die Gesellschaft am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bekräftig Novartis (sda/awp)

