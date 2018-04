Motorradfahrerin bei Frontalkollision in Gross SZ getötet



Bei einem Unfall in Gross SZ ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Sie war aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte ein entgegenkommendes Auto gestreift und war danach frontal in das nachfolgende Fahrzeug gefahren.

Dabei sei die 51-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montagabend mit. Die Strasse zwischen Gross und Einsiedeln blieb während mehrerer Stunden gesperrt. (sda)

