Vorweihnachtliche Studentenparty in Lausanne artet aus 🥂



Bild: KEYSTONE

Vorweihnachtliche Studentenparty in Lausanne artet aus – und das am helllichten Tag

Eine Feier von Medizinstudenten am helllichten Tag ist in Lausanne ausgeartet. Polizei und Sanität mussten am Donnerstag einschreiten, um sich um die stark betrunkenen Studenten zu kümmern. Drei Personen wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht, zwei wurden vor Ort medizinisch versorgt.

An der bewilligten vorweihnachtlichen Party im Nachtclub Chauderon nahmen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr mehrere hundert Personen teil, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Einigen sei wegen des übermässigen Alkoholkonsums übel geworden.

25 Polizisten kamen den Sanitätern zu Hilfe, vier Ambulanzen und mehrere Sanitäter und Ärzte standen im Einsatz. Die Polizei kläre nun ab, ob die Organisatoren die Regeln einhielten und ob nicht bereits stark alkoholisierten Personen noch mehr Alkohol ausgeschenkt wurde, sagte der Sprecher. (sda)

Michelle hätte sicher auch gut an die Feier gepasst ... 3m 32s «Wir sind Schweizer. Wir reden nicht miteinander im Zug!» Video: watson/Michelle Marti, Emily Engkent

Das könnte dich auch interessieren: Happy Birthday, Bill Gates! Hier sind die besten Videos mit dem Microsoft-Gründer Der Widerstandskämpfer – Mark Streits grossartige Karriere in 7 Bildern und Kapiteln 10 Dinge, die du in der Gegenwart deiner Katze unmöglich machen kannst Das sind die Unicef-«Foto des Jahres» – und sie sind wirklich eindrücklich «Danke lieber Gott für unseren couragierten Präsidenten» – Trump wird mit Lob überschüttet So hast du «Last Christmas» noch nie gehört: Der grösste Xmas-Hit als Hockey-Version Nach Grapsch-Vorwürfen gegen Ex-«Blick»-Chef: «Es gab schon lange Gerüchte in der Branche» Schlangen-Invasion in Nigeria – Schwarze Mambas töten hunderte Menschen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare