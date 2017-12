«Von Macron bis Merkel ist allen scheissegal, was mit den FlĂŒchtlingen passiert»

Ertrinkende FlĂŒchtlinge im Mittelmeer, Übergriffe in der Silvesternacht oder Probleme in Asylzentren: Kaum ein Thema, zu dem Stefan Frey keine Stellung genommen hĂ€tte. Nun tritt der Sprecher der FlĂŒchtlingshilfe ab. Im Abschieds-Interview schlĂ€gt er kritische Töne an.Â

In der Weihnachtszeit vor zwei Jahren hatten die Asylzahlen in der Schweiz ihren Höchststand erreicht. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an die Zeit zurĂŒckdenken?Stefan Frey: Vor allem an die Katastrophenbilder: FlĂŒchtlinge, die von Schleppern in fĂŒhrerlosen Geisterschiffen aufs Meer hinaus geschickt und dort ihrem Schicksal ĂŒberlassen wurden. An den nicht abreissenden Strom von Menschen auf der Balkanroute. Das sind Bilder, die bleiben.

Der Bund dachte damals laut ĂŒber den Einsatz eines