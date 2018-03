Hischier brilliert bei Devils-Kantersieg in Vegas mit Tor und Assist

Auch dank zwei Skorerpunkten von Nico Hischier feiert New Jersey in der NHL einen wichtigen Kantersieg. Die Devils fertigen die Las Vegas Knights 8:3 ab.

Die New Jersey Devils machen mit einem 8:3-Auswärtssieg bei den Vegas Golden Knights einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs. Massgeblich am Kantersieg beteiligt ist Nico Hischier.

Zwar erhält der Nummer-1-Draftpick mit 12:28 Minuten von sämtlichen Spielern der Devils am wenigsten Eiszeit, dennoch erhöht er sein Total an Skorerpunkten in dieser Saison auf 45. Im ersten Drittel erzielt Hischier mit etwas Glück das wegweisende 2:0 für seine Devils. Sein Passversuch wird von …