Museum Rietberg in Zürich zeigt Drucke zum chinesischen Neujahr



Nach dem chinesischen Mondkalender beginnt das Neue Jahr in China am 16. Februar. Unter dem Titel «Reichtum, Glück und langes Leben» zeigt das Museum Rietberg in Zürich dazu farbenfrohe Drucke. Die Ausstellung dauert vom 17. Februar bis 6. Mai.

Die 90 ausgestellten Druck stammen grösstenteils aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Damals zogen Händler zum Jahresende durch Dörfer und Städte und verkauften bunte, auf einfachem Papier gedruckte Bilder von Schutz- und Glücksgottheiten.

Die billig hergestellten Drucke dienten als «eine Art religiöses Verbrauchsmaterial bei den Neujahrsfeierlichkeiten», wie das Museum Rietberg schreibt. Einige wurden zur Abwehr des Bösen an den Türen angebracht. Andere wurden auf einem Altar aufgestellt und nach einer Zeremonie verbrannt. Die Blätter, zum grossen Teil um 1926 gesammelt, stammen aus Werkstätten in Nord- und Südchina. (sda)