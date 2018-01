Diebe nutzen Auto als Rammbock für Einbruch in Bijouterie



Diebe nutzen Auto als Rammbock für Einbruch in Bijouterie

In der Nacht auf Samstag ist in Oberuzwil SG ein Schmuckgeschäft ausgeraubt worden. Drei maskierte Täter rammten mit dem Heck eines gestohlenen Wagens den Eingang zur Bijouterie und räumten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken ab.

Der Einbruch wurde gegen drei Uhr früh an der Gerbestrasse verübt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Nach dem Einbruch flüchteten sie mit dem Auto in Richtung Bahnhofstrasse.

Beim Fahrzeug handelte es sich um einen weissen Pick-Up der Marke «Ford Ranger», das vor der Tat in einem Garagenbetrieb in St. Margrethen entwendet worden war. Die Einbrecher liessen den Pick-Up in der Nähe des Tatorts zurück.

Am Wagen waren vorne und hinten unterschiedliche, ebenfalls gestohlene, St. Galler Kontrollschilder montiert. Der im Geschäft angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.