Belgischer Bergführer stürzt in den Waadtländer Alpen ab



Belgischer Bergführer stürzt in den Waadtländer Alpen ab

Ein 45-jähriger Bergführer aus Belgien ist am Samstagmorgen in der Region Rougemont in den Waadtländer Alpen verunfallt. Er stürzte an einem schneebedeckten, felsigen Hang 400 Meter in die Tiefe. Der Mann befindet sich in Lebensgefahr.

Geborgen wurde der am Kopf schwer verletzte und bewusstlose Mann von der Rega, die ihn daraufhin ins Lausanner Universitätsspital flog.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Waadt vom Sonntag wurde der Bergführer von herunterbrechenden Schneemassen am Gipfel Pointe de Paray überrascht. Sein Begleiter alarmierte nach dem Unfall die Rettungskräfte. (sda)