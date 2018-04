Hardliner Pompeo wird definitiv neuer US-Aussenminister – und reist sofort nach Europa



Bild: AP/AP

Hardliner Pompeo wird definitiv neuer US-Aussenminister – und reist sofort nach Europa

Der US-Senat hat am Donnerstag den von Donald Trump nominierten Mike Pompeo als neuen Aussenminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Neben den Senatoren der regierenden Republikaner stimmten auch mehrere Demokraten für den 54-Jährigen.

Nach der Vereidigung durch Präsident Donald Trump wird er die Nachfolge von Rex Tillerson antreten, den Trump entlassen hatte. Pompeo erwarb sich in seinem bisherigen Amt als Direktor des Auslandsgeheimdienstes das Vertrauen des Präsidenten.

Mike Pompeo watches as he’s confirmed Secretary of State pic.twitter.com/qDSehtPskc — Sarah Sanders (@PressSec) 26. April 2018

Vor einigen Wochen reiste Pompeo in einer Geheimmission nach Nordkorea und traf sich mit Machthaber Kim Jong Un, um dessen geplantes Gipfeltreffen mit Trump vorzubereiten. Er gilt als sehr konservativer «Falke», der sich unter anderem in der Frage des Verbleibs der USA im Atomabkommen mit dem Iran deutlich rechts der Mitte positioniert hatte.

Pompeo galt lange Zeit als umstritten. Nur mit Mühe und sehr knapper Mehrheit hatte der Auswärtige Ausschuss des US-Senats die Bestätigung der Nominierung Trumps empfohlen. Bereits an diesem Freitag will Pompeo an einem Nato-Aussenministertreffen in Brüssel teilnehmen. (sda/dpa/afp)

Das könnte dich auch interessieren: Fox-News-Star Sean Hannity und die Doppelmoral im Trumpiversum SP-Nationalrat Cédric Wermuth: «Was heute Mainstream ist, war vor 30 Jahren rechtsextrem» Das mysteriöse Verschwinden von Lars Mittank Was der Fussball vom Eishockey lernen kann und dringend kopieren muss 10 Tipps, wie du beschäftigt aussiehst, obwohl du am Arbeitsplatz faulenzt 10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈 Stoppt die Essensdiebe! 9 Etiketten, die du brauchst, wenn du im Büro arbeitest Vergesst Russland und USA: In Syrien droht ein Krieg zwischen Iran und Israel Dreht Obama durch? Dieses Video zeigt eine der grössten Gefahren für Demokratien «Ohne Fiat Money wäre unser Wohlstand undenkbar» Liebe Baslerinnen und Basler, das passiert jetzt mit eurer BaZ ... John Oliver attackiert die Schweiz – das sagt der Steuerexperte dazu «Sitz, du Sau!» – Als Hockeybanausin am Playoff-Finalspiel Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Alle Artikel anzeigen

Und das war Pompeos Vorgänger: Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.