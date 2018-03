Kabelbrand führt zu Stromausfall in den Gemeinden Baar und Neuheim



Im Kanton Zug ist in zwei Gemeinden in der Nacht auf Dienstag wegen eines Kabelbrands auf einer Baustelle teilweise der Strom ausgefallen. Davon betroffen sind laut Angaben der Polizei auch mehrere Strassen-Signalanlagen.

Kurz nach 1.45 Uhr brach auf einer Baustelle an der Südstrasse in Baar ein Kabelbrand aus, wie die Zuger Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch löschen. In der Folge kam es aber in zwei Trafostationen zu einem Kurzschluss.

Wie lange der Unterbruch dauert, ist unklar. Die Spezialisten der Wasserwerke Zug würden mit Hochdruck daran arbeiten, die Störung zu beheben, heisst es in der Mitteilung. (sda)