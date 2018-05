Pompeo verspricht Nordkorea leuchtende Zukunft



Die USA haben Nordkorea Wohlstand und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit zugesagt, sollte das Land rasch auf Atomwaffen verzichten. Dies sagte Aussenminister Mike Pompeo am Freitag in Washington.

Falls Nordkorea rasch mutige Schritte zu seiner Denuklearisierung unternehme, seien die USA bereit, gemeinsam mit Nordkorea daran zu arbeiten, dass das Land einen Wohlstand erreiche, wie er in Südkorea herrsche, betonte Pompeo. «Wenn Staatschef Kim den richtigen Weg wählt, gibt es eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand für das nordkoreanische Volk», sagte er weiter.

Der neue US-Aussenminister war bereits zweimal in Nordkorea, um das geplante Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Der Gipfel soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. (sda/reu)

