Pipilotti Rist zeigt in Bern Korallen-Performance

Wortwörtlich in eine Farbenwelt eintauchen konnten Besucherinnen und Besucher des Berner Hallendbads Hirschengraben am Sonntag. Die Künstlerin Pipilotti Rist will mit ihrer Korallen-Performance auf die sterbenden Korallenriffe aufmerksam machen.

Rist war für ein Kunstprojekt selbst ins Rote Meer getaucht und war schockiert über das Verschwinden der Farben. Zusammen mit dem WWF Schweiz macht sie mit der Korallen-Performance darauf aufmerksam. Die Besucher schlüpfen dabei in die Rolle von Korallen und Algen. Die «Korallen» müssen im Schwimmbecken ihren «Algen»-Partner finden und können so eine bunte aus Plastikmüll hergestellte Medaille gewinnen. Das Material wurde von zwei in Bari lebenden Künstlern aus dem Mittelmeer gefischt. (sda)

