EU-Kommission gibt Monsanto-Übernahme durch Bayer frei – unter Auflagen

So entlädt sich der Fan-Frust in Kloten, das in Richtung Abstieg taumelt

Wie will Liga-Saurier EHC Kloten den erstmaligen Abstieg verhindern? Momentan gibt es wenig Gründe zur Hoffnung. Kein Wunder, entlädt sich bei den Anhängern der «Flieger» grosser Frust.

0:6 auswärts in Lausanne, 2:7 daheim gegen den gleichen Gegner – Klotens jüngste Resultate stehen sinnbildlich für die gesamte, völlig verkorkste Saison. In der Regular Season verliessen die Zürcher Unterländer das Eis in 35 von 50 Spielen als Verlierer, nun in der Abstiegsrunde gab's drei Pleiten in vier Partien.

Zwar ist auch Ambri-Piotta nicht im Strumpf: Das 2:5 gegen die SCL Tigers war gestern Abend die dritte Niederlage in Folge. Aber so inferior wie der EHC Kloten derzeit auftritt, sind …