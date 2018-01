Kleine Elektrogeräte haben grosse Folgen für das Klima



Mikrowellen, Wasserkocher und Haarföhne schaden in erheblichem Mass der Umwelt. Laut einer Studie sorgt allein der von den 130 Millionen Mikrowellen in der EU verbrauchte Strom jährlich für einen Kohlenstoffdioxidausstoss von 7.7 Millionen Tonnen.

Das entspreche den Emissionswerten von knapp acht Millionen Autos, erklärten die Forscher in dem am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Science of the Total Environment» veröffentlichten Beitrag.

«Der Stromverbrauch hat die grösste Auswirkung», sagte der Hauptautor der Studie, Alejandro Gallego-Schmid von der Universität Manchester. «Das liegt an den Brennstoffen, die für die Stromerzeugung genutzt werden.» Kohle und Gas erzeugen immer noch mehr als 40 Prozent des Stroms in der EU. Im Rest der Welt liegt der Anteil bei etwa 70 Prozent.

Rechnet man zu den Mikrowellen noch die 150 Millionen Staubsauger, 144 Millionen Wasserkocher und mehr als 100 Millionen Föhne allein in Europa, ergibt sich ein erheblicher Kohlenstoffdioxidausstoss.

Mikrowellen länger als nötig in Betrieb

Gallego-Schmid sieht hier auch die Konsumenten in der Verantwortung. «Im Durchschnitt erhitzt ein Wasserkocher 50 Prozent mehr Wasser als benötigt», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Auch nutzten die meisten Menschen ihre Mikrowellen länger als nötig, um das Essen warm zu machen.

Konsumenten sollten der Versuchung widerstehen, ihre Geräte ständig durch neuere Modelle zu ersetzen. Eine andere Studie in Grossbritannien habe ergeben, dass von hundert entsorgten Mikrowellen die Hälfte noch funktionierte, sagte Gallego-Schmid.

Doch auch die Hersteller tragen eine Mitschuld. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Mikrowelle ist heute sieben Jahre kürzer als noch vor 20 Jahren.

Die aktuelle Studie zeigt, dass nicht nur der Stromverbrauch von Toastern und Mikrowellen CO2 produziert. Ein Viertel der Emissionen entsteht bei der Herstellung, sechs Prozent gehen auf das Konto der verwendeten Materialien und ein Prozent wird beim Recycling verursacht. (sda/afp)