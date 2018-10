Bohrturm touchiert Starkstromleitung - Stromausfall am Walensee



Bohrturm touchiert Starkstromleitung - Stromausfall am Walensee

Auf einer Baustelle der Autobahn A3 in Mols am Walensee ist ein Arbeiter in der Nacht auf Montag mit einem Bohrturm in eine Starkstromleitung gefahren. Dadurch kam es in der Region zu einem rund einstündigen Stromausfall.

Der 31-jährige Arbeiter war kurz nach 3 Uhr damit beschäftigt, ein Raupenfahrzeug mit Bohrturm auf der Baustelle zu verschieben, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Dabei touchierte der ausgefahrene, rund 20 Meter hohe Bohrturm eine Starkstromleitung, die über die A3 führt.

Durch den Zwischenfall sei glücklicherweise niemand verletzt worden, schreibt die Polizei. Es kam aber zu einem Stromausfall in der Region, der rund eine Stunde dauerte. Für den Verkehr auf der Autobahn gab es keine zusätzlichen Einschränkungen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.