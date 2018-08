Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament



Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament

Ein Mann ist mit einem Auto vor dem Parlament in der britischen Hauptstadt London in eine Sicherheitsabsperrung gefahren und hat dabei mehrere Fussgänger verletzt. Das teilte die britische Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei festgenommen worden. (sda/dpa)

