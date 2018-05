«Avengers: Infinity War» unangefochten auf Platz 1



«Avengers: Infinity War» unangefochten auf Platz 1

Das Superhelden-Epos «Avengers: Infinity War» hat nach seinem Schweizer Start am 26. April auch das zweite Kino-Wochenende dominiert. Allerdings hat sich die Zahl der Eintritte von 100'000 auf gut 50'000 halbiert.

Neben diesen Zahlen nehmen sich die Eintritte der zweitplatzierten Filme gleichwohl sehr gering aus. In der Deutschschweiz lockte «No Way Out - Gegen die Flammen» 3100 Filmfans in die Kinos. In der Westschweiz wurden für «Truth Or Dare» knapp 4000 Karten verkauft und im Tessin für «Game Night» deren 320. (sda)

