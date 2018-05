Mindestens 77 Tote und 143 Verletzte bei Sandstürmen in Nordindien



Bei Sandstürmen im Norden Indiens sind mindestens 77 Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem gebe es 143 Verletzte, teilten die Katastrophenschutzbehörden der Bundesstaaten Uttar Pradesh und Rajasthan mit.

In Uttar Pradesh wurden 46 und in Rajasthan 31 Tote gezählt. Die Stürme hatte in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) gewütet und Mauern und Bäume umstürzen lassen. (sda/afp)