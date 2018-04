Viel mehr Liegenschaften mit Radium kontaminiert als angenommen



Viel mehr Liegenschaften mit Radium kontaminiert als angenommen

Bis zu 1000 ehemalige Uhrenateliers in der Schweiz sind mit Radium kontaminiert. Zu diesem Schluss kommt die Universität Bern in einer Studie. Damit sind fast doppelt so viele Liegenschaften betroffen wie angenommen. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.