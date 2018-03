Steinmeier Ende April auf Staatsbesuch in der Schweiz



Steinmeier Ende April auf Staatsbesuch in der Schweiz

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Ende April im Rahmen eines zweitägigen Staatsbesuchs in der Schweiz weilen. Nach dem ersten Tag in Bern ist am zweiten Tag eine Visite in Freiburg geplant.

Mit Blick auf einen Staatsbesuch Steinmeiers am 25. und 26. April in der Schweiz seien «Arbeiten im Gange», schreibt Bundesratssprecher André Simonazzi am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Über den genauen Ablauf des Besuchs werde zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Simonazzi bestätigte damit Angaben der Zeitung «La Liberté», die über den Besuch berichtet hatte. Dem Blatt zufolge soll Steinmeier in Freiburg zusammen mit Bundespräsident Alain Berset unter anderem die Universität und die Kathedrale besuchen.

Steinmeier war im Februar 2017 zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt worden. Er ist der 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 war der SPD-Politiker Aussenminister. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.