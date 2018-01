Leiblicher Vater eines Kuckuckskindes kann sich nicht für seine Vaterschaft wehren

Wickeltisch-Pflicht auf Männer-WC: Und was ist mit dir, Schweiz?

In New York müssen neu alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgestattet werden. Auch in der Schweiz stossen Männer beim Wickeln auf Probleme. SP-Nationalrat Cédric Wermuth will nun prüfen, ob ein ähnliches Gesetz hierzulande sinnvoll wäre.

Viele Familien sind noch weit entfernt von einer 50-50-Aufteilung der elterlichen Aufgaben – doch Wickeln gehört heute zum Glück bei den meisten Männern in den westlichen Ländern zur Vaterrolle dazu. Müssen sie ihren Nachwuchs ausserhalb der vier Wände von der vollen Windel befreien, kann sie das jedoch in brenzlige Situationen bringen. Denn oft steht der einzige Wickeltisch im Damen-WC.

In New York soll sich das ändern. Hier müssen künftig alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden …