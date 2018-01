«Mörtel» Lugner kommt mit Melanie Griffith zum Wiener Opernball



Der österreichische Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard «Mörtel» Lugner wird in diesem Jahr von US-Schauspielerin Melanie Griffith zum Wiener Opernball begleitet. Das teilte der 85-Jährige am Mittwoch in Wien mit.

Die 60-jährige Griffith hatte 1989 für die Hauptrolle im Film «Die Waffen der Frauen» einen Golden Globe erhalten. Lugner engagiert seit rund 25 Jahren meist einen Hollywood-Star, der gegen Bezahlung mit zum Opernball kommt. Damit will der 85-Jährige die Werbetrommel für sein Einkaufszentrum rühren.

Zunächst gab es Gerüchte, sein diesjähriger Stargast sei die 80-jährige Jane Fonda. «Einer 80-Jährigen ist nicht zuzumuten, zum Opernball geschleppt zu werden», sagte Lugner dazu. Der Ball findet am 8. Februar mit rund 5000 Gästen statt und ist das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich. (sda/dpa)

