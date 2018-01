Tötungsdelikt in Hausen AG



Tötungsdelikt in Hausen AG

In einem Mehrfamilienhaus in Hausen AG ist am Montag ein Tötungsdelikt begangen worden. Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei bestätigte Meldungen mehrerer Onlineportale.

Mehr Details konnte der Sprecher noch nicht bekanntgeben. Die Polizei will am Nachmittag über das Tötungsdelikt informieren. Gemäss Onlinemedien, die sich auf einer Polizeisprecherin vor Ort beziehen, wurde die Leichen von zwei Frauen gefunden. Ein Mann kosovarischer Herkunft wurde festgenommen. (sda)

